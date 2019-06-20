Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Многое из того, что было при Леониде Брежневе, привело к распаду Советского Союза, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя сообщение, пришедшее в студию.
Глава государства ответил на несколько вопросов, которые прислали в виде сообщений. В частности, он прочитал фразу: "При Брежневе такого не было".
"Да, при Брежневе было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского союза", - прокомментировал Путин сообщение.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"