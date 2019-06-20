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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"

Вчера, 14:49
169331
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Многое из того, что было при Леониде Брежневе, привело к распаду Советского Союза, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя сообщение, пришедшее в студию.
Глава государства ответил на несколько вопросов, которые прислали в виде сообщений. В частности, он прочитал фразу: "При Брежневе такого не было".
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 14:14
Путин заявил, что в руководстве страны сейчас нет экономистов из девяностых
"Да, при Брежневе было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского союза", - прокомментировал Путин сообщение.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Обсудить 71
Прямая линия с Владимиром ПутинымЛеонид БрежневВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ага, не было! И мясной промышленности не было в СССР и страну Леонид Ильич развалил , в то время ,как мир признавал СССР, как сверхдержаву, вторую экономику мира :) Президент проявил крайнее неуважение к истории и поколению созидателей,вероятно, потому что собственные достижения - это синоним разрухи и деградации России
20 июня, 20:10
Vasya Myasnikov
308022045
Совсем берега потерял...
20 июня, 15:46
Дмитрий М.
263212151
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