Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Многое из того, что было при Леониде Брежневе, привело к распаду Советского Союза, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя сообщение, пришедшее в студию.

Глава государства ответил на несколько вопросов, которые прислали в виде сообщений. В частности, он прочитал фразу: "При Брежневе такого не было".