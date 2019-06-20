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РИА Новости

ЕКА строит зонд-"перехватчик" для изучения комет и межзвездных "пришельцев"

Вчера, 14:55
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© ESA–J. Huart, 2013Зонд Rosetta развертывает посадочный модуль Philae на комете
Зонд Rosetta развертывает посадочный модуль Philae на комете
© ESA–J. Huart, 2013
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Европейское космическое агентство объявило о создании миссии Comet Interceptor, главной целью которой станет одна из так называемых "первичных" комет или следующий "межзвездный астероид". Она раскроет тайны устройства первичной материи нашей планетной семьи, сообщает пресс-служба ЕКА.

"Достижения "Джотто" и "Розетты" будет крайне сложно превзойти. Настало время ступить на плечи этих гигантов и посетить действительно первозданную комету, а также быть готовыми к тому, чтобы мы могли перехватить и изучить следующего "межзвездного гостя", — заявил Гюнтер Хазингер (Gunther Hasinger), глава научного подразделения ЕКА.

Сегодня ученые считают, что Земля сформировалась в "теплой" части протопланетного диска, где молекулы органики и вода не могли существовать из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила разрывало воду и "кирпичики жизни" на части и не давало им соединиться.
По этой причине ученые считают, что вода была принесена на Землю с холодных дальних подступов Солнечной системы, а органика или возникла уже на поверхности планеты, или была занесена вместе с влагой.
Зонд Rosetta развертывает посадочный модуль Philae на комете
30 сентября 2016, 09:00
В обнимку с кометой: какие тайны раскрыли "Розетта" и "Фила"Сегодня днем зонд "Розетта" закончит свою долгую жизнь и разобьется о поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. РИА "Новости" вспоминает, как протекала жизнь самого амбициозного проекта ЕКА и какие тайны рождения Солнечной системы "Розетта" и ее компаньон "Фила" смогли открыть за почти два года работы.
На роль этих "водовозов" и поставщиков веществ претендует два класса малых небесных тел – астероиды и кометы, в равной степени бомбардировавшие поверхность юной Земли примерно 3,8-3,5 миллиарда лет назад. До недавнего времени у астрономов не было возможности проверить эти теории, так как все астероиды и кометы слишком далеки и тусклы для того, чтобы их состав можно было изучить при помощи любых телескопов.
Первые замеры такого рода планетологи провели в 2014 году, когда европейский зонд "Розетта" достиг кометы Чурюмова-Герасименко и детально изучил ее химический и изотопный состав. Оказалось, что она содержала в себе большие количества органики, а ее вода была очень похожей на земную по долям тяжелого и легкого водорода и кислорода.
Вкупе с другими недавними эамерами, подобные открытия заставили астрономов считать, что кометы могли лидировать в этой гонке. К примеру, оказалось, что на их поверхности присутствует спирт, сахара и целый ряд других "кирпичиков жизни", а изотопный состав благородных газов в хвосте кометы Чурюмова-Герасименко был очень близок к земному.
Подобные открытия заставили ЕКА задуматься об создании еще одной кометной миссии, главной целью которой станет не изучение относительно близких к нам комет, посещающих окрестности Земли каждые несколько десятков лет, а объекты с окраин Солнечной системы.
Этот проект, получивший временное имя Comet Interceptor, будет состоять из трех отдельных зондов, каждый из которых будет изучать комету с уникального ракурса. Это позволит ученым получить действительно "трехмерные" снимки кометы и изучить то, как различается состав ее недр и газопылевого "хвоста" в разных точках.
Комета около Земли
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В отличие от двух ее предшественниц, Comet Interceptor не будет нацелена на конкретное небесное тело, а будет выведена в точку L2, где притяжение Солнца и Земли уравновешивают друг друга. Здесь она будет ожидать выбора цели и удобного момента для полета в сторону кометы.
Это связано с тем, что астрономы находят "первичные" кометы, впервые сближающиеся с Солнцем, лишь за несколько месяцев до того, как они приблизятся к светилу. Это не позволяет заранее нацелить миссию и вынуждает ЕКА создать своеобразный "космический перехватчик", который будет способен догнать любую подобную комету.
По текущим планам ЕКА, Comet Interceptor отправится в космос в 2028 году вместе с орбитальным телескопом ARIEL, который тоже полетит в точку L2 для поиска и изучения экзопланет, похожих по свойствам на Венеру. Зонды "кометного перехватчика" будут построены на базе уже существующих научных приборов, созданных для "Розетты" и орбитальной части миссии "ЭкзоМарс", что удешевит и ускорит их сборку.
Помимо "первичных" комет, эта миссия, если планетологам очень сильно повезет, сможет перехватить и изучить еще более интересный объект – "инопланетное" небесное тело, попавшее в Солнечную систему из межзвездной среды.
Первый подобный объект, Оумуамуа, был случайно открыт в октябре 2017 года, и ученые до сих пор спорят о том, что он представляет собой и как он попал в нашу звездную семью. Comet Interceptor, если астрономы откроют другие подобные тела, сможет получить первые ответы на эти вопросы, заключил Хазингер.
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