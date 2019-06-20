Многодетные семьи Оренбуржья смогут получить 200 тысяч рублей вместо земли

ОРЕНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Многодетные семьи, проживающие в Оренбургской области, с 1 июля смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Соответствующие изменения в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям будут внесены, чтобы ликвидировать очереди на получение земли до 2022 года. Единовременная денежная выплата может быть направлена только на покупку жилья на территории области, уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, а также на приобретение или строительство жилья на территории области, предоставленным по договору с кредитной организацией, включая ипотечные кредиты, отметил собеседник агентства.
"Областной закон о бесплатном предоставлении многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство действует уже почти восемь лет. Однако, получив земельные участки, построились на них единицы из многодетных семей. Причины разные, а среди главных – отсутствие инженерной инфраструктуры и удаленность участков от места жительства людей. Кроме того, в целом ряде муниципалитетов земли под индивидуальное жилищное строительство попросту не осталось. По факту этот закон как инструмент социальной поддержки многодетных семей не работает", – привели в пресс-службе слова временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
В пресс-службе добавили, что в Оренбургской области заявления на получение земельных участков подали почти 14 тысяч многодетных семей. За время действия закона многодетным семьям предоставлено почти 9 тысяч земельных участков, при этом полностью ликвидированы очереди в девяти муниципальных образованиях. До конца года планируется устранить очереди еще в 11 муниципалитетах.