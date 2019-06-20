Многодетные семьи Оренбуржья смогут получить 200 тысяч рублей вместо земли

Соответствующие изменения в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям будут внесены, чтобы ликвидировать очереди на получение земли до 2022 года. Единовременная денежная выплата может быть направлена только на покупку жилья на территории области, уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, а также на приобретение или строительство жилья на территории области, предоставленным по договору с кредитной организацией, включая ипотечные кредиты, отметил собеседник агентства.