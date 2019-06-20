В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на пятницу

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Синоптики объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на пятницу, 21 июня, из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что период предупреждения продлится с 9.00 до 19.00 21 июня.