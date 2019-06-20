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РИА Новости

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на пятницу

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Синоптики объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на пятницу, 21 июня, из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что период предупреждения продлится с 9.00 до 19.00 21 июня.
Днем в пятницу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от 29 до 31 градуса тепла.
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