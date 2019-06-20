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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Посол Украины в Грузии покинул зал из-за выступления представителя России

Вчера, 14:40
40425
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом украинский МИД сообщает в фейсбуке.
"Я буду комментировать только желания ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь и то, что мы знаем и что получили, — это жесткий отпор со стороны Москвы", — заявил Долгов.
Вчера, 13:37
Работа Ассамблеи православия в Тбилиси возобновится в ближайшие два часа
Он также обвинил Россию в "оккупации" украинских территорий.
Межпарламентская ассамблея православия проходит в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Но утреннюю сессию, на которой председательствовала Россия пришлось прервать: как рассказал Гаврилов, в здание ворвались радикалы. Они облили главу российской делегации водой и пытались отнять документы, а также обвиняли его в участии в военном конфликте в Абхазии. Сам Гаврилов заявил, что никогда не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах.
Затем на проспекте Руставели в Тбилиси начался митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Радикалы перекрыли проспект, а позже переместились во двор гостиницы Radisson, где находится Гаврилов, и закидали здание яйцами и бутылками.
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Протесты в ГрузииРелигия и мировоззрениеСергей ГавриловРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что мы делаем в этой дикой стране, где власть не может обеспечить безопасность иностранных граждан. Сложно представить такое в ЛЮБОЙ цивилизованной стране кроме Украины и, как оказалось, Грузии.
20 июня, 16:12
Александр В
6410001
И после этого оне там чего-то бормочут о нормализации отношений???
20 июня, 15:33
VVVlad Vby
4610013
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