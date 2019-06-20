Посол Украины в Грузии покинул зал из-за выступления представителя России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом украинский МИД сообщает в фейсбуке.
"Я буду комментировать только желания ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь и то, что мы знаем и что получили, — это жесткий отпор со стороны Москвы", — заявил Долгов.
Он также обвинил Россию в "оккупации" украинских территорий.
Межпарламентская ассамблея православия проходит в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Но утреннюю сессию, на которой председательствовала Россия пришлось прервать: как рассказал Гаврилов, в здание ворвались радикалы. Они облили главу российской делегации водой и пытались отнять документы, а также обвиняли его в участии в военном конфликте в Абхазии. Сам Гаврилов заявил, что никогда не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах.
Затем на проспекте Руставели в Тбилиси начался митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Радикалы перекрыли проспект, а позже переместились во двор гостиницы Radisson, где находится Гаврилов, и закидали здание яйцами и бутылками.