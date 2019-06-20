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РИА Новости

В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится российский депутат

Вчера, 14:39
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Митингующие в столице Грузии закидали яйцами и бутылками здание гостиницы Radisson, в котором находится российский депутат, глава делегации РФ на Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов, передает корреспондент РИА Новости.
Утренняя сессия Генассамблеи МАП началась в четверг в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Радикалы захватили здание парламента. После этого в Тбилиси начался митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Его участники перекрыли центральный проспект Руставели, а затем переместились во двор гостиницы Radisson.
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Вчера, 13:18
Глава делегации РФ в Грузии Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой
Сотрудник гостиницы подтвердил РИА Новости, что российский депутат и его коллеги действительно находятся в здании, вход в отель запрещен для всех, в том числе для журналистов.
Митингующие угрожают не расходиться, пока российские депутаты не сообщат о решении уехать из страны.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Протесты в ГрузииСергей ГавриловГрузияВ мире
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