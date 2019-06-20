В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится российский депутат

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Митингующие в столице Грузии закидали яйцами и бутылками здание гостиницы Radisson, в котором находится российский депутат, глава делегации РФ на Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов, передает корреспондент РИА Новости.

Утренняя сессия Генассамблеи МАП началась в четверг в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Радикалы захватили здание парламента. После этого в Тбилиси начался митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Его участники перекрыли центральный проспект Руставели, а затем переместились во двор гостиницы Radisson.

Сотрудник гостиницы подтвердил РИА Новости, что российский депутат и его коллеги действительно находятся в здании, вход в отель запрещен для всех, в том числе для журналистов.

Митингующие угрожают не расходиться, пока российские депутаты не сообщат о решении уехать из страны.