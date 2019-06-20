Сенаторы готовы подготовить законопроект о повышении пособия на детей

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сенаторы готовы разработать законопроект о существенном повышении пособий для детей до трехлетнего возраста, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Президент РФ сообщил в ходе прямой линии, что решение об увеличении размеров выплат пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет практически принято и, возможно, оно коснется 70% семей, если будут определены соответствующие критерии нуждаемости", - отметила Карелова.

По ее мнению, это важное для многих семей решение является прямым поручением законодателям. Сенатор напомнила, что в данный момент Госдума уже рассматривает правительственный законопроект об изменении критерия нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Новость, которую сообщил президент, о том, что пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 рублей может вырасти в разы и подняться до уровня прожиточного минимума на ребенка, настолько долгожданна, что мы просто обязаны сделать все, чтобы своевременно оформить ее законодательно", - подчеркнула Карелова.

По ее мнению, логика диктует распространить критерий нуждаемости в два прожиточных минимума и при установлении размера пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

"Это позволит семье не снижать уровень доходов, увереннее планировать свой бюджет и в принципе увереннее смотреть в будущее. Совет Федерации готов самым активным образом участвовать в подготовке соответствующего законопроекта", – заключила Карелова.