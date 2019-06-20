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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал практику применения статьи за преступное сообщество

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Под статью о преступном сообществе можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона, нужны изменения, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно работать на экспертном уровне, правовое управление и администрация президента должны этим заняться, в Думе должны подумать об этом... На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон", - сказал Путин в ходе прямой линии.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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