Путин прокомментировал практику применения статьи за преступное сообщество

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Под статью о преступном сообществе можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона, нужны изменения, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно работать на экспертном уровне, правовое управление и администрация президента должны этим заняться, в Думе должны подумать об этом... На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"