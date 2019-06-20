Путин прокомментировал практику применения статьи за преступное сообщество

"Нужно работать на экспертном уровне, правовое управление и администрация президента должны этим заняться, в Думе должны подумать об этом... На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон", - сказал Путин в ходе прямой линии.