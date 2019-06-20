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РИА Новости
Культура

Трансляцию конкурса Чайковского за три дня посмотрели три миллиона человек

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Трансляция событий XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского на medici.tv за три дня с момента старта музыкального состязания собрала около трех миллионов просмотров, что вдвое превысило результаты первых дней конкурса 2015 года, сообщается в информационной рассылке пресс-службы конкурса.
За событиями XVI Конкурса следят зрители 142 стран, 5537 городов, при этом самый большой интерес музыкальные состязания вызвали у зрителей России, США и Японии.
Официальные социальные сети #TCH16 также получили успешный старт – за первые дни конкурса их аудитория составила 900 тысяч человек и 383 тысяч просмотров трансляции.
XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского проходит с 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. 18 июня стартовали конкурсные прослушивания по специальностям "фортепиано", "скрипка", "виолончель" и "сольное пение", 19 июня в соревнование вступили участники по специальности "деревянные духовые инструменты". Прослушивания по специальности "Медные духовые инструменты" начнутся 22 июня.
Торжественное открытие XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве
18 июня, 13:30
В Москве открылся XVI конкурс им Чайковского
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