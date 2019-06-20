Трансляцию конкурса Чайковского за три дня посмотрели три миллиона человек

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Трансляция событий XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского на Трансляция событий XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского на medici.tv за три дня с момента старта музыкального состязания собрала около трех миллионов просмотров, что вдвое превысило результаты первых дней конкурса 2015 года, сообщается в информационной рассылке пресс-службы конкурса.

За событиями XVI Конкурса следят зрители 142 стран, 5537 городов, при этом самый большой интерес музыкальные состязания вызвали у зрителей России, США и Японии.

Официальные социальные сети #TCH16 также получили успешный старт – за первые дни конкурса их аудитория составила 900 тысяч человек и 383 тысяч просмотров трансляции.