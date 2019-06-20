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РИА Новости

Зеленский подписал указ о создании офиса президента Украины

Вчера, 14:32
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoИнаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путем реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса администрации президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве. Замглавы администрации Руслан Рябошапка заявил, что концепция предусматривает "уход от термина администрация" и переход к термину "офис президента". Зеленский положительно оценил представленную ему концепцию.
"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 конституции Украины постановляю: образовать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства в четверг.
Согласно указу, Зеленский поручил создать комиссию по реорганизации администрации президента, определив председателем этой комиссии заместителя руководителя аппарата администрации президента Игоря Стасенко. Также он поручил Стасенко утвердить персональный состав комиссии и обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией.
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Согласно документу, первый помощник, помощник президента и советники назначаются на должности и освобождаются от должностей главой государства. Как отмечается, работники администрации президента должны продолжать выполнять свои обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.
"Руководителю офиса президента Украины подать в двухнедельный срок проект положения об офисе президента Украины. Руководителю аппарата офиса президента Украины внести в установленном порядке предложения по: условиям оплаты труда работников офиса президента Украины; перечню должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установление категорий должностей государственной службы в аппарате офиса президента", - говорится в указе.
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