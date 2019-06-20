Зеленский подписал указ о создании офиса президента Украины

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путем реорганизации и сокращения численности работников его администрации.

Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса администрации президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве. Замглавы администрации Руслан Рябошапка заявил, что концепция предусматривает "уход от термина администрация" и переход к термину "офис президента". Зеленский положительно оценил представленную ему концепцию.

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 конституции Украины постановляю: образовать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства в четверг.

Согласно указу, Зеленский поручил создать комиссию по реорганизации администрации президента, определив председателем этой комиссии заместителя руководителя аппарата администрации президента Игоря Стасенко. Также он поручил Стасенко утвердить персональный состав комиссии и обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией.

Согласно документу, первый помощник, помощник президента и советники назначаются на должности и освобождаются от должностей главой государства. Как отмечается, работники администрации президента должны продолжать выполнять свои обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.