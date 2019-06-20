Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сын продюсера Бари Алибасов — младший Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.

Ранее Алибасов рассказал, что сын якобы накануне приходил к нему "поднять вопрос о разделе" наследства, после чего продюсер принял решение "выгнать сына из семьи", а имущество завещать "добрым мирянам".

Алибасов-младший назвал слова отца "трешем".

"Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Сын Алибасова подчеркнул, что большая часть речи отца адекватная, однако иногда он начинает выкладывать "непонятные факты". Он также заявил, что наследство его не интересует.

"Да мне по-барабану на его завещание. Он на меня переоформил половину недвижимости, когда мне было 14 лет. То есть я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием", — удивился Алибасов-младший.

Бари Алибасова гспитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".