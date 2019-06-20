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РИА Новости

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Вчера, 14:27
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© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Ранее Алибасов рассказал, что сын якобы накануне приходил к нему "поднять вопрос о разделе" наследства, после чего продюсер принял решение "выгнать сына из семьи", а имущество завещать "добрым мирянам".
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Алибасов-младший назвал слова отца "трешем".
"Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Сын Алибасова подчеркнул, что большая часть речи отца адекватная, однако иногда он начинает выкладывать "непонятные факты". Он также заявил, что наследство его не интересует.
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"Да мне по-барабану на его завещание. Он на меня переоформил половину недвижимости, когда мне было 14 лет. То есть я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием", — удивился Алибасов-младший.
Бари Алибасова гспитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".
Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали из больницы.
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Песков: господа Поп-тусовка, я созвал вас чтобы вместе придумать как народ отвлечь от цен на бензин, НДС, пенсий, платиновых полковников. Алла, вам слово. - Я решила развестись с галкиным и сочетаться с призёром "голос дети" . Скандалы, пробирки, близнецы... Песков: Алла, всё это уже надоело.... Бари, вам слово. Бари: А что, если я крота выжру? П.: Вы что нас экологи засудят! Б.: я недавно получил контракт на рекламу "Крота", вот и решил совместить одно с другим. Слоган то какой "Крот продерет горящие трубы..." П.: А что, креативно...
20 июня, 16:51
vvladimir.volosoff
381200016
Так вон за что его траванули... А все подумали, что из-за кота, потому что кот тапки портил.
20 июня, 14:51
Naum Vygodsky
4122004
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