Путин рассказал, как реагирует на невыполнение его поручений

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, что чувствует глава государства, когда его поручения не выполняются и где граница его терпения, ответил, что шашкой махать - это самое простое, если что-то не выполняется, в этом есть и его вина.

"Ну, вы знаете, дело ведь не в границах терпения, а дело в том, что нужно добиться результата. И я уже, честно говоря, много раз отвечал на вопросы подобного рода, но самое простое в моем положении - махать шашкой, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Ну, это тоже когда-то нужно в отношении каких-то вопиющих случаев делать, безусловно. Но если кто-то что-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина", - сказал Путин.