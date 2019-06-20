Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T14:26Z
https://ria.ru/20190620/1555742367.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155574/80/1555748074_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_b360b2c10581f71547ec0e7ff33423f2.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал, как реагирует на невыполнение его поручений

Вчера, 14:26
562
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, что чувствует глава государства, когда его поручения не выполняются и где граница его терпения, ответил, что шашкой махать - это самое простое, если что-то не выполняется, в этом есть и его вина.
"Ну, вы знаете, дело ведь не в границах терпения, а дело в том, что нужно добиться результата. И я уже, честно говоря, много раз отвечал на вопросы подобного рода, но самое простое в моем положении - махать шашкой, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Ну, это тоже когда-то нужно в отношении каких-то вопиющих случаев делать, безусловно. Но если кто-то что-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1890037
Обсудить 1
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал, куда делся народ чудь
РИА
Новости
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал предложение о пожизненном сроке для коррупционеров
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин вновь ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал дело Голунова
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Путин ответил на вопрос про банду патриотов
Путин ответил на критику "Единой России"
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Путин рассказал о цели атаки США на Huawei
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин призвал обеспечить рынок для российских программистов
В чем может быть засада? Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, что реагирует "непечатно" на воровство миллиардов
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал о поддержке Яндекса со стороны государства
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал о последствиях звонков о "минировании"
Путин ответил пословицей на вопрос о подготовке к войне
Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Лента новостейМолния