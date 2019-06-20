Пожаловавшаяся Путину жительница Рославля рассказала о проблемах поликлиник

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

БРЯНСК, 20 июн – РИА Новости. Молодая мама Светлана Векшина из города Рославля Смоленской области, пожаловавшаяся президенту РФ на нехватку детских врачей, рассказала РИА Новости о проблемах местных поликлиник.

По словам женщины, обратиться на прямую линию к президенту ее подтолкнула проблема нехватки специалистов и технического оснащения детской районной поликлиники в Рославле. "Мы переехали сюда из Москвы около 1,5 месяцев назад, поэтому пока что не часто (обращались к врачам - ред.), но на контрасте с московской поликлиникой тут действительно всё печально", - сказала она.

Во время прямой линии с президентом женщина рассказала, как трудно попасть на прием в детскую поликлинику: несколько часов приходится проводить в очереди, также ощущается серьезный дефицит специалистов, приходится с маленьким ребенком ездить на автобусе до Смоленска, а такая поездка занимает больше 2 часов.

В эфире заведующая поликлиники Наталья Мочалова признала, что определенные проблемы с кадрами существуют. В медучреждении на данный момент не хватает четырех участковых педиатров, а решить проблему, по ее мнению, поможет только закрепление студентов медакадемии за регионом.