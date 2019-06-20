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РИА Новости
Туризм

Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы

Вчера, 19:54
20069
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовый объединенный визовый центр в Москве
Новый объединенный визовый центр в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Туроператоры назвали страны Европы, при получении виз в которые могут возникнуть проблемы, сообщает АТОР.
Оформление документов в визовых центрах Греции, Италии, Болгарии и Хорватии происходит наиболее оперативно. Менее быстро работают визовые центры Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты. Их работу туроператоры характеризуют словом "нормально".
К примеру, шенген в Испанию оформляется несложно и довольно быстро, однако из-за большого числа клиентов визовый центр в Москве не справляется с объемами заявок, отметили участники рынка. Записи на подачу документов в визовые центры Испании и Франции приходится ждать до двух недель.
В Германию сложно получить визу для первого въезда: требуется много документов, при этом их необходимо сдавать заблаговременно. Заминки происходят при оформлении виз в Швейцарию – как правило, у туристов, которые еще не были в странах Шенгенского соглашения.
Дольше всех, до 15 рабочих дней, в Москве приходится ожидать визы в Чехию, около 2,5 недель - в Финляндию и Австрию.
По данным туроператоров, наиболее часто вызывают на повторную сдачу биометрии визовые центры Нидерландов, Испании, Португалии, Венгрии, Испании и Франции.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
10 июня, 08:00
Отказали в "шенгене": главные ошибки в документах на визу
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