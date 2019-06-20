Путин рассказал, куда делся народ чудь

"Теперь необычный вопрос: куда делся народ чудь? Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно. В принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации, какие-то народы остались, каких-то нет уже. Но все это является частью нашего культурного кода", - сказал Путин.