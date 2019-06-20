Путин рассказал, куда делся народ чудь

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, куда делся народ чудь, сказал, что он ассимилировался.
"Теперь необычный вопрос: куда делся народ чудь? Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно. В принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации, какие-то народы остались, каких-то нет уже. Но все это является частью нашего культурного кода", - сказал Путин.
Путин отвечает за все - и за оборону, и за экономику, ну и, конечно, за то, что случилось с народом чудь pic.twitter.com/NdYH3Pb4iE— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 20, 2019
Чудь – собирательное древнерусское название ряда племен и народов, как правило, прибалтийско-финской группы финно-угорской общности.
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Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"