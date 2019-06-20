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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, куда делся народ чудь, сказал, что он ассимилировался.
"Теперь необычный вопрос: куда делся народ чудь? Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно. В принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации, какие-то народы остались, каких-то нет уже. Но все это является частью нашего культурного кода", - сказал Путин.
Чудь – собирательное древнерусское название ряда племен и народов, как правило, прибалтийско-финской группы финно-угорской общности.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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