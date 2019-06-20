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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин призвал обеспечить рынок для российских программистов

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти РФ должны обеспечить рынок для российских программистов, чтобы гарантировать безопасность в ряде чувствительных сфер экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Что особенно важно и на что я хотел бы обратить внимание, и здесь мы должны подумать вместе с коллегами из правительства, обязательно подумать - нужно обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах: в сферах государственного управления, в сфере чувствительных отраслей производства, скажем, в энергетике, в системе управления, в финансовой сфере, в крупных наших компаниях. Чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность", - сказал Путин.
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"Здесь нужно просто принимать на правительственном уровне… такие решения. Да, может быть, это не очень рыночно, и здесь кто-то задавал вопросы: рыночная экономика у нас, нерыночная, или куда мы идем. В этом сегменте точно совершенно нужна прямая государственная поддержка по обеспечению рынка услуг подобного рода", - добавил глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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