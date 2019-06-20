Путин призвал обеспечить рынок для российских программистов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти РФ должны обеспечить рынок для российских программистов, чтобы гарантировать безопасность в ряде чувствительных сфер экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Что особенно важно и на что я хотел бы обратить внимание, и здесь мы должны подумать вместе с коллегами из правительства, обязательно подумать - нужно обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах: в сферах государственного управления, в сфере чувствительных отраслей производства, скажем, в энергетике, в системе управления, в финансовой сфере, в крупных наших компаниях. Чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность", - сказал Путин.