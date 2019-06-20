СК проверит жалобу на прямую линию из Красноярского края о нехватке школ

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жительница Красноярского края пожаловалась во время прямой линии президента РФ Владимира Путина на нехватку школ и детских садов, следователи проводят проверку, сообщили в СК РФ.

"По поручению председателя СК России по обращению на прямую линию жительницы Красноярского края, пожаловавшейся на нехватку школ, детских садов, а также на застройку территории, ранее отведенной под парковую зону, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.