Путин заявил, что в руководстве страны сейчас нет экономистов из девяностых

"Во-первых, у нас нет экономистов 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве это только вот Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот "перековался" - он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную "кубышку" и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Но, правда, ему тут же его коллеги, почти ученики, оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее. Но они пускай и поспорят", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, понимает ли он, что с экономистами из 90-х прорыва не будет.