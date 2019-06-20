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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал предложение о пожизненном сроке для коррупционеров

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генеральную прокуратуру и Верховный суд до конца ноября - начала декабря представить предложения по изменению ситуации, когда арестованные бизнесмены "бесконечно" находятся под стражей.
"Одна из главных проблем сегодня - это бесконечное содержание под стражей. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд, чтобы они проанализировали ситуацию и сделали предложение. Это по-разному по срокам, но я сейчас хочу скорректировать эту просьбу по срокам, прошу, чтобы до конца года, хотя бы до конца ноября - начала декабря эти структуры - Генпрокуратура и Верховный суд - сделали свои предложения", - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 15:42
"Не какая-то квасная практика". Путин ответил на вопрос о критике власти В ходе прямой линии администратор скандально известного сообщества в социальной сети пожаловался президенту, что с принятием новых законов стало сложнее ругать власть.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПолитика
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