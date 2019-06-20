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РИА Новости
Свердловская область

Свердловские власти проверят ситуацию с вывозом мусора после жалоб Путину

Вчера, 14:11
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Власти Свердловской области проверят ситуацию с вывозом мусора в городе Верхняя Салда после жалоб местных жителей президенту России в ходе прямой линии, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.
"Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован. Жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов к областным властям не поступали", - говорится в сообщении.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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Путин: рост тарифов на вывоз мусора отчасти неизбежен
Региональный оператор, обслуживающий данную территорию, с начала реализации экологической реформы установил в муниципалитете 110 дополнительных контейнеров.
По данным властей, с начала года в регионе в целях реализации нацпроекта "Экология" было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. Для содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 миллионов рублей.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Свердловская областьВладимир ПутинСвердловская областьОбщество
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