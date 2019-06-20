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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин призвал решать вопрос заключенных россиян и украинцев комплексно

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. При решении об освобождении задержанных в России граждан Украины необходимо учитывать судьбу и перспективы освобождения россиян, находящихся в заключении на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно он (Виктор Медведчук - ред.) был тоже (в России - ред.) и поднимал вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива. Вопросы подобного рода должны решаться комплексно", - сказал Путин в четверг в ходе прямой линии.
Он подчеркнул, что в подобных переговорах необходимо думать о возможности освобождения заключенных на Украине россиян.
"Мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе и граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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