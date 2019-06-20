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РИА Новости

Вице-премьер Венгрии: антироссийские санкции абсолютно бессмысленны

Вчера, 14:18
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Венгрия всегда открыто выступала против санкций, введенных в отношении России, заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен.
"В первую очередь я хотел бы отметить, что Венгрия всегда очень уверенно и абсолютно открыто выступала против санкций, введенных против РФ, подчеркивая, что данные санкции абсолютно бессмысленны и не нужны: кроме вреда, не приносят ничего", - заявил он на встрече в Москве с первым зампредседателя Совета Федерации РФ Николаем Федоровым.
В четверг в Брюсселе начинает работу саммит лидеров стран ЕС. Как заявил ранее журналистам источник в структурах союза, ожидается, что участники среди прочего подтвердят продление санкций Евросоюза в отношении России еще на полгода.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
19 июня, 20:22
Это "безумие" можно обойти. ЕС намерен продлить антироссийские санкцииЛидеры стран Евросоюза 20 июня намерены подтвердить продление санкций против России. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал свой взгляд на сложившуюся ситуацию.
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В миреСанкцииВенгрия
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