Вице-премьер Венгрии: антироссийские санкции абсолютно бессмысленны

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Венгрия всегда открыто выступала против санкций, введенных в отношении России, заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен.
"В первую очередь я хотел бы отметить, что Венгрия всегда очень уверенно и абсолютно открыто выступала против санкций, введенных против РФ, подчеркивая, что данные санкции абсолютно бессмысленны и не нужны: кроме вреда, не приносят ничего", - заявил он на встрече в Москве с первым зампредседателя Совета Федерации РФ Николаем Федоровым.
В четверг в Брюсселе начинает работу саммит лидеров стран ЕС. Как заявил ранее журналистам источник в структурах союза, ожидается, что участники среди прочего подтвердят продление санкций Евросоюза в отношении России еще на полгода.
19 июня, 20:22Это "безумие" можно обойти. ЕС намерен продлить антироссийские санкцииЛидеры стран Евросоюза 20 июня намерены подтвердить продление санкций против России. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал свой взгляд на сложившуюся ситуацию.