Вице-премьер Венгрии: антироссийские санкции абсолютно бессмысленны

"В первую очередь я хотел бы отметить, что Венгрия всегда очень уверенно и абсолютно открыто выступала против санкций, введенных против РФ, подчеркивая, что данные санкции абсолютно бессмысленны и не нужны: кроме вреда, не приносят ничего", - заявил он на встрече в Москве с первым зампредседателя Совета Федерации РФ Николаем Федоровым.