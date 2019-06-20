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РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Не хочется читать". Почему нам всё сложнее взяться за книгу?

Вчера, 14:00
32
ЯсноПонятно
«Не хочется читать». Почему нам всё сложнее взяться за книгу?
Вчера, 14:00
Сколько книг вы читаете в год? Скорее всего, немного, ведь есть же интернет. Мы всё реже читаем обыкновенные книги. Их заменили статьи и лонгриды, посты в соцсетях и видео на ютубе. Взяться за книгу бывает действительно трудно. Найдётся тысяча оправданий, чтобы отложить её в сторону. Почему нам всё сложнее читать книги?
Собрался отдохнуть и почитать хорошую книгу, но потом отвлекся – и вот в руках снова смартфон. Взял книгу с собой в метро, но всю дорогу бессмысленно скролил ленту в инстаграме. Решил, что почитаешь перед сном, но не срослось. Зато досмотрел сериал.
Мы привыкли быстро и урывками потреблять информацию, а с книгой так не получится. Нужно время, которого постоянно не хватает, настроение или, как минимум, желание почитать.
Почему нам всё сложнее браться за книги, особенно если это не сборник рассказов или короткий роман , а тяжеловесное тысячестраничное произведение?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Эксперт эпизода – анонимный мастридер, автор YouTube-канала "Книжный чел" и телеграм-каналов "Мастриды" и "Маствотч" – рассказал, как часто читают книги люди в России и других странах, и почему смерть "бумаги" в будущем реальна.
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