Скульптор рассказал о памятнике погибшим журналистам

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Памятник погибшим журналистам, который планируется установить в Москве на Арбатской площади, представляет из себя многофигурную бронзовую композицию высотой шесть метров, рассказал РИА Новости автор памятника, скульптор Борис Черный.
Ранее власти Москвы поддержали решение об установке памятника погибшим при исполнении профессиональных обязанностей журналистам. Председатель столичного Союза журналистов Павел Гусев заявил, что памятник установят на Арбате.
16 июня, 14:42Памятник погибшим журналистам установят на Арбате
"Это многофигурная бронзовая композиция высотой шесть метров. Она в принципе готова, остались небольшие недоделки, они связаны с тем, что несколько раз меняли место установки памятника", - рассказал Черный.
По словам скульптора, памятник планировалось установить еще осенью 2018 года на Воздвиженке.
"Мы уже сделали три варианта. Первый был на Воздвиженке, второй – на другом месте, но там метрополитен не разрешил ставить. Сейчас сделали третий вариант для Арбатской площади. Сейчас все согласовывают, и после согласования установка займет недели две-три. Но думаю, это будет не раньше сентября", - отметил скульптор
Ранее в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы РИА Новости сообщили, что в связи с установкой монумента на Арбатской площади комплексом городского хозяйства будут проведены все необходимые подготовительные работы. О дате монтажа памятника станет известно после завершения всех работ.