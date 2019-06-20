Скульптор рассказал о памятнике погибшим журналистам

"Мы уже сделали три варианта. Первый был на Воздвиженке, второй – на другом месте, но там метрополитен не разрешил ставить. Сейчас сделали третий вариант для Арбатской площади. Сейчас все согласовывают, и после согласования установка займет недели две-три. Но думаю, это будет не раньше сентября", - отметил скульптор