Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:57Z
https://ria.ru/20190620/1555740734.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Культура

Скульптор рассказал о памятнике погибшим журналистам

Вчера, 13:57
291
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Памятник погибшим журналистам, который планируется установить в Москве на Арбатской площади, представляет из себя многофигурную бронзовую композицию высотой шесть метров, рассказал РИА Новости автор памятника, скульптор Борис Черный.
Ранее власти Москвы поддержали решение об установке памятника погибшим при исполнении профессиональных обязанностей журналистам. Председатель столичного Союза журналистов Павел Гусев заявил, что памятник установят на Арбате.
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
16 июня, 14:42
Памятник погибшим журналистам установят на Арбате
"Это многофигурная бронзовая композиция высотой шесть метров. Она в принципе готова, остались небольшие недоделки, они связаны с тем, что несколько раз меняли место установки памятника", - рассказал Черный.
По словам скульптора, памятник планировалось установить еще осенью 2018 года на Воздвиженке.
"Мы уже сделали три варианта. Первый был на Воздвиженке, второй – на другом месте, но там метрополитен не разрешил ставить. Сейчас сделали третий вариант для Арбатской площади. Сейчас все согласовывают, и после согласования установка займет недели две-три. Но думаю, это будет не раньше сентября", - отметил скульптор
Ранее в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы РИА Новости сообщили, что в связи с установкой монумента на Арбатской площади комплексом городского хозяйства будут проведены все необходимые подготовительные работы. О дате монтажа памятника станет известно после завершения всех работ.
Памятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
17 июня, 16:31
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
000000
Обсудить 0
КультураМоскваОбщество
Рекомендуем
Участники группы The Black Eyed Peas
The Black Eyed Peas: вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему!
РИА
Новости
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Константин Затулин
К провокациям в Грузии причастны и украинские парламентарии, заявил Затулин
Лента
новостей
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демпартии Молдавии уехал в Лондон
В Подмосковье загорелась кровля таунхауса
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
СК начал доследственную проверку после жесткой посадки Ми-2 на Кубани
Путин ответил на вопрос про банду патриотов
Путин ответил на критику "Единой России"
В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один человек
Минздрав разработал правила посещения родственниками больных в реанимации
Гитары из личной коллекции вокалиста и автора песен Pink Floyd Дэвида Гилмора , выставленные на торги аукционного дома Christie's
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
Константин Затулин
В Госдуме предположили одну из целей провокаций против России в Тбилиси
Сотрудники кол-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Кол-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной кибератаке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Лента новостейМолния