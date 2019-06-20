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РИА Новости

ВСУ препятствуют полету беспилотников ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 13:57
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Все попытки СММ ОБСЕ осуществить наблюдение с воздуха зоны ответственности 35-й бригады ВС Украины жестко пресекаются мобильной группой 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Крайний случай работы данной группы нами зафиксирован в районе Лебединского (под контролем Киева – ред.)", - сказал Безсонов.
Он отметил, что данные о глушении сигнала БПЛА ОБСЕ подтверждают и отчеты миссии.
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