ВСУ препятствуют полету беспилотников ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Все попытки СММ ОБСЕ осуществить наблюдение с воздуха зоны ответственности 35-й бригады ВС Украины жестко пресекаются мобильной группой 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Крайний случай работы данной группы нами зафиксирован в районе Лебединского (под контролем Киева – ред.)", - сказал Безсонов.