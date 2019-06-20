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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Лидер Демпартии Молдавии уехал в Лондон

Вчера, 13:57
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил журналистам в четверг, что глава Демпартии Владимир Плахотнюк выехал из республики в соседнюю Украину на машине, а оттуда улетел в Лондон.
"Плахотнюк покинул Республику Молдова 14 июня на автомобиле марки Мерседес, через Приднестровье он добрался до Украины, а затем улетел в Лондон", - сказал Нэстасе.
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По словам главы МВД Молдави, до этого Плахотнюк заказал частный самолет, который ждал его в аэропорту Кишинева. Нэстасе предположил, что председатель Демпартии отказался от изначального плана, потому что боялся, что его могут остановить.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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