Лидер Демпартии Молдавии уехал в Лондон

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил журналистам в четверг, что глава Демпартии Владимир Плахотнюк выехал из республики в соседнюю Украину на машине, а оттуда улетел в Лондон.

"Плахотнюк покинул Республику Молдова 14 июня на автомобиле марки Мерседес, через Приднестровье он добрался до Украины, а затем улетел в Лондон", - сказал Нэстасе.

По словам главы МВД Молдави, до этого Плахотнюк заказал частный самолет, который ждал его в аэропорту Кишинева. Нэстасе предположил, что председатель Демпартии отказался от изначального плана, потому что боялся, что его могут остановить.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.