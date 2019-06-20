Путин попросит ФАС заняться жалобой омича на рост цен за вывоз мусора

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска на то, что сумма за вывоз мусора в квитанции увеличилась почти в три раза, а ситуация лучше не стала.

Роман Дмитриев, который живет в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей.

"Я не могу не согласиться с Романом, это на самом деле вызывает не только вопросы, недоумение, но и внутренний протест. Естественно, само собой разумеется, такого не должно быть. Хотя есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Ну, скажем, никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Это первое", - отметил президент.

Как подчеркнул Путин, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки и полигоны, а значит мусор приходится везти подальше, что требует дополнительных расходов.

"Надо же транспорт использовать, "горючку" тратить на это, водителю платить. В принципе, это действительно может быть дороже, но вот то, что Роман сказал, конечно, требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Повторю еще раз: самое-самое важное - чтобы нашелся, в конце концов, хозяин полигона. Любо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать", - сказал Путин.

"Обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание", - отметил президент.

С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами, с ними работают региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов утверждают отдельно, услуга не входит в квитанцию за содержание жилья.