Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:52Z
https://ria.ru/20190620/1555740296.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минздрав разработал правила посещения родственниками больных в реанимации

Вчера, 13:52
647
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минздрав России подготовил правила доступа родственников больных в реанимацию, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения.
Врач корректирует параметры искусственной вентиляции легких на аппарате в отделении реанимации и интенсивной терапии
16 мая, 13:52
Проект, разрешающий родственникам посещение реанимации, прошел II чтение
"Утвердить: общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях согласно приложению",- говорится в проекте.
Согласно правилам, родственники должны будут получать согласие лечащего врача и заведующего отделением на посещение пациента. Медицинские справки об отсутствии заболеваний у родственников не требуются, однако перед посещением медицинские работники проводят с близкими краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у посетителя каких-либо инфекционных заболеваний, отмечается в проекте.
Все посетители должны соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинских работников и не прикасаться к медицинским приборам, поясняется в проекте.
Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 12 лет, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивается в документе.
330002
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Путин ответил на критику "Единой России"
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
В Саратове объяснили включение консилиума в платные услуги онкодиспансера
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Лента новостейМолния