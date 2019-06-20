Минздрав разработал правила посещения родственниками больных в реанимации

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минздрав России подготовил правила доступа родственников больных в реанимацию, следует из проекта, опубликованного на федеральном Минздрав России подготовил правила доступа родственников больных в реанимацию, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения.

"Утвердить: общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях согласно приложению",- говорится в проекте.

Согласно правилам, родственники должны будут получать согласие лечащего врача и заведующего отделением на посещение пациента. Медицинские справки об отсутствии заболеваний у родственников не требуются, однако перед посещением медицинские работники проводят с близкими краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у посетителя каких-либо инфекционных заболеваний, отмечается в проекте.

Все посетители должны соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинских работников и не прикасаться к медицинским приборам, поясняется в проекте.