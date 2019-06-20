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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на критику "Единой России"

Вчера, 13:50
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин отреагировал на критику партии "Единая Россия". Президент заявил, что партия выполняет не популярные, но необходимые для государства решения.
"Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 15:42
"Не какая-то квасная практика". Путин ответил на вопрос о критике власти В ходе прямой линии администратор скандально известного сообщества в социальной сети пожаловался президенту, что с принятием новых законов стало сложнее ругать власть.
Вместе с тем глава государства заявил, что критика власти должна быть свободной.
Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - сказал Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.
По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.
"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание. Более того, такая практика не какая-то квасная российская, во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже", - добавил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияПолитика
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