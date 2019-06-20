Путин ответил на критику "Единой России"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин отреагировал на критику партии "Единая Россия". Президент заявил, что партия выполняет не популярные, но необходимые для государства решения.

"Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", - добавил он.

Вместе с тем глава государства заявил, что критика власти должна быть свободной.

Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - сказал Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.

По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.