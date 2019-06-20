Кол-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной кибератаке

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Кол-центр прямой линии с президентом Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа, сообщила в прямом эфире одна из ведущих.
"Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки", — сказала она.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со своей стороны сообщила, что атака велась с Украины.
"Уже починили все", — написала она в телеграм-канале.
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Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"