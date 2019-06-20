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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Кол-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной кибератаке

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСотрудники кол-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Сотрудники кол-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сотрудники кол-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Кол-центр прямой линии с президентом Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа, сообщила в прямом эфире одна из ведущих.

"Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки", — сказала она.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со своей стороны сообщила, что атака велась с Украины.
"Уже починили все", — написала она в телеграм-канале.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1823557930
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияБезопасность
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Сказочники.
20 июня, 15:09
ВСВладимир Саров
620016
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