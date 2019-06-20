Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:46Z
https://ria.ru/20190620/1555739914.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Ростовские власти очистили мусорную площадку, показанную в прямой линии

Вчера, 13:46
7614
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Мусорная площадка в селе Покровское Ростовской области, фотография которой была показана во время прямой линии с президентом России, уже очищена, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.
Фотографии свалок из разных регионов России, в том числе из села Покровское Ростовской области, были продемонстрированы во время прямой линии с президентом в четверг.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 13:09
Путин: вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует проверки
"Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня", - сказал Голубев.
По информации министерства ЖКХ региона, в связи с закрытием в текущем году полигона в Таганроге твердые коммунальные отходы размещались на полигоне в Матвеево-Курганском районе. Для снижения объема захораниваемых отходов в Неклиновском районе в селе Покровское была организована работа станции перегрузки ТКО с применением прессовальных установок. Параллельно решался вопрос размещения ТКО на полигоне, имеющем резерв мощности, в городе Новошахтинске.
С 1 июня лимиты полигона в Матвеево-Курганском районе были исчерпаны. "На период заключения договора на размещение ТКО с полигоном и оформления договорных отношений с организациями арендодателями мусоровозов-тонаров с повышенной вместимостью ТКО, образуемые в Неклиновском МЭОК, размещались на площадке перегрузки", - сообщает министерство. В настоящее время все договорные отношения заключены, ТКО с площадки перегрузки перевозятся на полигон в Новошахтинск.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
6180045
Обсудить 3
Прямая линия с Владимиром ПутинымРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Путин ответил на критику "Единой России"
Лента
новостей
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
Лента новостейМолния