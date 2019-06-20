Ростовские власти очистили мусорную площадку, показанную в прямой линии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Мусорная площадка в селе Покровское Ростовской области, фотография которой была показана во время прямой линии с президентом России, уже очищена, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.

Фотографии свалок из разных регионов России, в том числе из села Покровское Ростовской области, были продемонстрированы во время прямой линии с президентом в четверг.

"Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня", - сказал Голубев.

По информации министерства ЖКХ региона, в связи с закрытием в текущем году полигона в Таганроге твердые коммунальные отходы размещались на полигоне в Матвеево-Курганском районе. Для снижения объема захораниваемых отходов в Неклиновском районе в селе Покровское была организована работа станции перегрузки ТКО с применением прессовальных установок. Параллельно решался вопрос размещения ТКО на полигоне, имеющем резерв мощности, в городе Новошахтинске.

С 1 июня лимиты полигона в Матвеево-Курганском районе были исчерпаны. "На период заключения договора на размещение ТКО с полигоном и оформления договорных отношений с организациями арендодателями мусоровозов-тонаров с повышенной вместимостью ТКО, образуемые в Неклиновском МЭОК, размещались на площадке перегрузки", - сообщает министерство. В настоящее время все договорные отношения заключены, ТКО с площадки перегрузки перевозятся на полигон в Новошахтинск.