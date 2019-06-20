Премьер Молдавии хочет упразднить госсекретарей и "вернуть" замминистров

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на заседании кабмина в четверг заявила, что нужно изменить законодательство о госуправлении, упразднив должности госсекретарей и вернув посты заместителей министров.

Реформа центрального публичного управления, в результате которых количество министерств в молдавском правительстве сократилось с 16 до 9, была реализована в июле 2017 года. Тогда же были ликвидированы должности замминистров, вместо них при министерствах появились государственные секретари.

"Тогда были созданы должности генеральных госсекретарей и госсекретарей, но идея оказалась скомпрометирована, потому что некоторые из них продолжают работать на предыдущий режим. Нужно изменить законодательство", - заявила Санду.

В рамках заседания на основании заявления об отставке освободили от должности генсекретаря правительства Лилию Палий и генерального госсекретаря МВД Симиона Карпа. Освобожден от должности и.о. руководителя Национального агентства продовольственной безопасности Ион Сулэ.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.