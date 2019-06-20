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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии хочет упразднить госсекретарей и "вернуть" замминистров

Вчера, 13:45
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на заседании кабмина в четверг заявила, что нужно изменить законодательство о госуправлении, упразднив должности госсекретарей и вернув посты заместителей министров.
Реформа центрального публичного управления, в результате которых количество министерств в молдавском правительстве сократилось с 16 до 9, была реализована в июле 2017 года. Тогда же были ликвидированы должности замминистров, вместо них при министерствах появились государственные секретари.
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"Тогда были созданы должности генеральных госсекретарей и госсекретарей, но идея оказалась скомпрометирована, потому что некоторые из них продолжают работать на предыдущий режим. Нужно изменить законодательство", - заявила Санду.
В рамках заседания на основании заявления об отставке освободили от должности генсекретаря правительства Лилию Палий и генерального госсекретаря МВД Симиона Карпа. Освобожден от должности и.о. руководителя Национального агентства продовольственной безопасности Ион Сулэ.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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