СК проверит поступившую на прямую линию жалобу учительницы из Орла

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Учительница из Орла пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время прямой линии на зарплату в 10 тысяч рублей, СК проводит проверку, сообщается на сайте ведомства.
"Следственными органами СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на прямую линию с президентом РФ учительницы из Орла по вопросу получения низкой заработной платы – 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Следствие оценит действия должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"