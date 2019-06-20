СК проверит поступившую на прямую линию жалобу учительницы из Орла

Сотрудники колл-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Учительница из Орла пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время прямой линии на зарплату в 10 тысяч рублей, СК проводит проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на прямую линию с президентом РФ учительницы из Орла по вопросу получения низкой заработной платы – 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.