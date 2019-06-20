Глава Мурманской области поручил проверить жалобу Путину на зарплаты врачей

МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверку после жалобы лора, который проинформировал о своей зарплате в 20 тысяч рублей в ходе прямой линии с президентом РФ.

"Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты, это отдельная важная задача на постоянном контроле", - написал Чибис на своей странице в Facebook

Врио губернатора отметил, что с подобной жалобой к нему уже обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов. "В ситуации подробно разобрались: 20 тысяч рублей была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в 2 раза", - отметил Чибис.