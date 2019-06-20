Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:42Z
https://ria.ru/20190620/1555739416.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155573/64/1555736459_0:0:2843:1599_1036x0_80_0_0_aaff8c56c65cdd1a9be30df9b4ad5e0d.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава Мурманской области поручил проверить жалобу Путину на зарплаты врачей

Вчера, 13:42
17145
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверку после жалобы лора, который проинформировал о своей зарплате в 20 тысяч рублей в ходе прямой линии с президентом РФ.
"Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты, это отдельная важная задача на постоянном контроле", - написал Чибис на своей странице в Facebook.
Врио губернатора отметил, что с подобной жалобой к нему уже обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов. "В ситуации подробно разобрались: 20 тысяч рублей была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в 2 раза", - отметил Чибис.
Он добавил, что проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, "область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли".
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
8500121
Обсудить 2
Прямая линия с Владимиром ПутинымАндрей ЧибисВладимир ПутинМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Зоологи поймали гуляющую по Норильску белую медведицу
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста в Тбилиси
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Лента
новостей
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Об ошибке правительства и коррупции. Президент пообщался с россиянами
В России хотят пересчитать цены на отопление
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Посол Украины в Грузии покинул зал из-за выступления представителя России
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Выстроились в прямую линию. Кто ответит перед Путиным и народом
Водитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М-4 Дон в Московской области
В "Автодоре" поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Лента новостейМолния