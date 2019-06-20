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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сроки визита делегации РФ в Грузию не планируют сокращать из-за радикалов

Вчера, 13:41
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сроки визита российской делегации в Грузию после акции радикалов в парламенте сокращать не планируется, работа будет проходить в плановом режиме, заявил РИА Новости глава российской делегации Сергей Гаврилов.
Заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в Тбилиси было прервано экстремистской акцией радикалов, все делегации покинули здание парламента.
"Мы настроены работать и нас поддерживают члены делегаций от Иордании до Казахстана, Азербайджана, Армении... Все будет пока в плановом режиме, ничего не будем сокращать, пока не обсудим всю повестку дня", - сказал Гаврилов.
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