Правительство круглосуточно контролирует ситуацию с "китовой тюрьмой"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ в круглосуточном режиме контролирует ситуацию с косатками, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, работаем круглые сутки, контроль будем держать ежесуточный. Операция действительно необычная, но очень интересная, и это будет достаточно интересный научный эксперимент", - сказал Гордеев.

"Было принято единственно правильное решение по рекомендации ученых, чтобы перебазировать животных в место их обитания, там, где, собственно говоря, их выловили, в привычную среду. Эта операция займет порядка четырех месяцев", - добавил вице-премьер.