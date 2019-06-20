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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Правительство круглосуточно контролирует ситуацию с "китовой тюрьмой"

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ в круглосуточном режиме контролирует ситуацию с косатками, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Владимирович, работаем круглые сутки, контроль будем держать ежесуточный. Операция действительно необычная, но очень интересная, и это будет достаточно интересный научный эксперимент", - сказал Гордеев.
"Было принято единственно правильное решение по рекомендации ученых, чтобы перебазировать животных в место их обитания, там, где, собственно говоря, их выловили, в привычную среду. Эта операция займет порядка четырех месяцев", - добавил вице-премьер.
По словам Гордеева, контроль за операцией будет осуществлять Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). "Затем, когда животные будут помещены в бухту Шантарскую Хабаровского края, специалисты продолжат за ними наблюдение. Главное - осуществить правильную реадаптацию", - указал заместитель председателя правительства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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