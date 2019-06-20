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РИА Новости

Искусственная жидкость для суставов поможет вылечить артрит и подагру

Вчера, 13:37
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© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины
© Depositphotos / ftelkov
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Молекулярные биологи из США создали искусственный аналог синовиальной жидкости, исчезающей из суставов при развитии артрита и подагры, и начали проверять ее в экспериментах на собаках. Она избавит миллионы людей от невыносимой боли, пишут ученые в журнале PNAS.

"Когда организм вырабатывает недостаточное количество этой смазки, суставы начинают касаться друг друга, что со временем ведет к развитию остеоартрита. Сейчас мы проводим клинические испытания нашей жидкости на собаках, и когда мы их завершим, это откроет дорогу для ее ветеринарного применения и опытов на добровольцах", — заявил Дэвид Путнэм (David Putnam) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Примерно каждый пятнадцатый человек на Земле страдает от различных форм артрита – набора разнородных дегенеративных болезней суставов. Их развитие приводит к тому, что хрящевая часть соприкасающихся костей необратимым образом повреждается и деформируется, в результате чего человек начинает постоянно испытывать почти невыносимую боль.
Как правило, артрит возникает из-за того, что организм начинает испытывать проблемы с производством синовиальной жидкости – особой "смазки", питающей хрящи и помогающей им скользить при совершении движений. Уменьшение ее количества или изменение состава приводит к разрушению гибких сочленений и тому, что кости начинают касаться друг друга.
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Причины этого могут быть самые разные – различные переломы, прочие травмы костей, а также воспаления, вызванные чрезмерно высокой активностью иммунной системы. Почему они развиваются, ученые не пока знают, из-за чего эффективных лекарств от артрита, а также подагры, до сих пор не существует.
Все это заставляет медиков и биологов искать альтернативные пути борьбы с дегенерацией суставов, в том числе создавая различные составы, похожие по свойствам на синовиальную жидкость и способные затормозить разрушение хрящей. Сегодня, к примеру, для этих целей используются инъекции гиалуроновой кислоты, одного из основных компонентов синовиальной жидкости.
Подобные уколы, как отмечает Путнэм, уменьшают болевые ощущения во время периодов покоя, но они никак не помогают больным нормально ходить и бегать, так как гиалуроновая "смазка" плохо цепляется за хрящи при быстром движении суставов. В природной синовиальной жидкости эту задачу решает еще одно вещество, белок лубрицин, аналогов которого ученые не могли создать.
Американские молекулярные биологи решили эту задачу, синтезировав особый жидкий полимер, обладающий крайне простой структурой, но при этом способный имитировать все свойства и функции лубрицина.
Это вещество, как отмечают ученые, состоит из двух типов звеньев – полиакриловой кислоты и полиэтилен гликоля, придающих искусственной синовиальной жидкости способность удерживать в себе воду, "цепляться" за поверхность хрящей и сопротивляться сжатию. В целом, он похож по структуре на молекулы белка, однако его в разы проще и дешевле производить.
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Проверив работу этой смазки на образцах хрящей коров и других домашних животных, ученые провели ее первые полевые испытания, закачав ее в коленные суставы нескольких собак, страдающих от артрита.
Как надеются Путнэм и его коллеги, эти эксперименты закончатся успешно в самое ближайшее время. Это позволит применять их синтетический аналог лубрицина в ветеринарии и откроет дорогу для клинических испытаний на добровольцах.
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