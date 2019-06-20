В китайском Чэнду стартовал ряд мероприятий "Москва и Чэнду - рука об руку"

В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, 2019-й год также является годом регионального сотрудничества двух стран. Как рассказал начальник Управления по внешним делам при народном правительстве города Чэнду Цзян Бинь, в последние годы обмены дали плодотворные результаты. В прошлом году общий объем товарооборота между Чэнду и Россией достиг 4,74 миллиарда юаней, что на 37,35% больше, чем годом ранее. Поток туристов из Чэнду в Россию составил около 56,3 тысяч человек – больше почти в полтора раза. Россияне также ездят в Чэнду: в "городе панд" побывали 40,4 тысяч человек за прошлый год – это 88,6% больше по сравнению с предыдущим годом.