По каждому направлению нацпроектов есть реперные точки, заявил Путин

"По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. Разумеется, будем оценивать и свою собственную работу, я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться. И в этом году, кстати говоря, и в следующем году, и так вплоть до 2024 года. На этом работа, безусловно, не заканчивается, но мы должны видеть реперные точки перед собой. И они есть. И, в принципе, я считаю, люди работают достаточно напряженно", - сказал Путин.