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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

По каждому направлению нацпроектов есть реперные точки, заявил Путин

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. При реализации нацпроектов предусмотрены определенные реперные точки вплоть до 2024 года, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
"По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. Разумеется, будем оценивать и свою собственную работу, я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться. И в этом году, кстати говоря, и в следующем году, и так вплоть до 2024 года. На этом работа, безусловно, не заканчивается, но мы должны видеть реперные точки перед собой. И они есть. И, в принципе, я считаю, люди работают достаточно напряженно", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
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