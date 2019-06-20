По каждому направлению нацпроектов есть реперные точки, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. При реализации нацпроектов предусмотрены определенные реперные точки вплоть до 2024 года, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
"По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. Разумеется, будем оценивать и свою собственную работу, я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться. И в этом году, кстати говоря, и в следующем году, и так вплоть до 2024 года. На этом работа, безусловно, не заканчивается, но мы должны видеть реперные точки перед собой. И они есть. И, в принципе, я считаю, люди работают достаточно напряженно", - сказал Путин.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"