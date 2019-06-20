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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Россия должна стать сильнее в экономике, заявил Путин

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия должна становиться сильнее в экономике, чтобы иметь место под солнцем, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он привел в пример экономическую политику США в отношении Китая, в частности, атаку на корпорацию Huawei.
"То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше, поэтому, если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего – в сфере экономики", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1162004
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияЭкономика
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