Россия должна стать сильнее в экономике, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия должна становиться сильнее в экономике, чтобы иметь место под солнцем, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше, поэтому, если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего – в сфере экономики", - сказал Путин.