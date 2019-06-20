Путин рассказал о цели атаки США на Huawei

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Атака США на корпорацию Huawei нацелена на сдерживание развития Китая как конкурента Америки, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Атака на Huawei – откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном – сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы – Соединенных Штатов", - сказал Путин.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.