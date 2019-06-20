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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал о цели атаки США на Huawei

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Атака США на корпорацию Huawei нацелена на сдерживание развития Китая как конкурента Америки, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Атака на Huawei – откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном – сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы – Соединенных Штатов", - сказал Путин.
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Huawei забанили в гугле, и это только начало
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымHuawei TechnologiesВладимир ПутинКитайРоссияСШАЭкономика
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