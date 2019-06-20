Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:29Z
https://ria.ru/20190620/1555738622.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155574/39/1555743982_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_d820631063751e0d5a7d888aa0817fe2.jpg
РИА Новости

США и дальше будут сдерживать Россию как конкурента, считает Путин

Вчера, 13:29
458
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике – сейчас то же самое происходит с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он привел в пример экономическую политику США в отношении Китая - в частности, меры против корпорации Huawei.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 13:30
Россия должна стать сильнее в экономике, заявил Путин
"Атака на Huawei - откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном - сдерживание развития Китая, который стал конкурентом другой глобальной державы - Соединенных Штатов… То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше", - сказал Путин.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
530050
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин: отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем
РИА
Новости
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Путин рассказал о цели атаки США на Huawei
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Россия должна стать сильнее в экономике, заявил Путин
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин назвал "чушью" обвинения в оккупации Донбасса Россией
Лента
новостей
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал об объеме экспорта сельхозпродукции
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, каким может стать экспорт сельхозпродукции к 2024 году
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Виктор Медведчук
Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов
Минобороны: США поддерживают в России враждебно настроенных политиков
Путин ответил на вопрос про банду патриотов
Путин ответил на критику "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Путин не считает, что США хотят "продавить" Россию
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
Гаврилов назвал события в Грузии заранее продуманной акцией
Путин ответил пословицей на вопрос о подготовке к войне
Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
Лента новостейМолния