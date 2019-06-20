США и дальше будут сдерживать Россию как конкурента, считает Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике – сейчас то же самое происходит с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он привел в пример экономическую политику США в отношении Китая - в частности, меры против корпорации Huawei.
"Атака на Huawei - откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном - сдерживание развития Китая, который стал конкурентом другой глобальной державы - Соединенных Штатов… То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше", - сказал Путин.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"