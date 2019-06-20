США и дальше будут сдерживать Россию как конкурента, считает Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике – сейчас то же самое происходит с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он привел в пример экономическую политику США в отношении Китая - в частности, меры против корпорации Huawei.

"Атака на Huawei - откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном - сдерживание развития Китая, который стал конкурентом другой глобальной державы - Соединенных Штатов… То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше", - сказал Путин.