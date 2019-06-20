Виктора Карамышева избрали новым главой Курска

Депутаты Курского городского собрания 2 апреля приняли досрочную отставку главы города Николая Овчарова и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. В нем приняли участие четыре кандидата, и 17 июня в ходе заседания конкурсной комиссии каждый из них представлял свою программу развития Курска. Решением комиссии в "финал" вышли депутат Государственной думы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин. Главу города депутаты избирали в четверг на заседании.