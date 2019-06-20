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РИА Новости

Виктора Карамышева избрали новым главой Курска

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Депутаты Курского городского собрания избрали главой горадминистрации депутата Госдумы РФ Виктора Карамышева, сообщила РИА Новости представитель заксобрания.
Депутаты Курского городского собрания 2 апреля приняли досрочную отставку главы города Николая Овчарова и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. В нем приняли участие четыре кандидата, и 17 июня в ходе заседания конкурсной комиссии каждый из них представлял свою программу развития Курска. Решением комиссии в "финал" вышли депутат Государственной думы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин. Главу города депутаты избирали в четверг на заседании.
"Избран Карамышев, за него проголосовали 29 депутатов", - сказала собеседница агентства.
Карамышев родился в 1966 году. Окончил Курский государственный педагогический институт и Курский институт государственной и муниципальной службы. Кандидат экономических наук. Был депутатом Курской областной думы, первым заместителем ее председателя. С 5 октября 2017 года - депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту, член партии "Единая Россия".
18 июня, 13:28
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