Виктора Карамышева избрали новым главой Курска

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Депутаты Курского городского собрания избрали главой горадминистрации депутата Госдумы РФ Виктора Карамышева, сообщила РИА Новости представитель заксобрания.
Депутаты Курского городского собрания 2 апреля приняли досрочную отставку главы города Николая Овчарова и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. В нем приняли участие четыре кандидата, и 17 июня в ходе заседания конкурсной комиссии каждый из них представлял свою программу развития Курска. Решением комиссии в "финал" вышли депутат Государственной думы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин. Главу города депутаты избирали в четверг на заседании.
"Избран Карамышев, за него проголосовали 29 депутатов", - сказала собеседница агентства.
Карамышев родился в 1966 году. Окончил Курский государственный педагогический институт и Курский институт государственной и муниципальной службы. Кандидат экономических наук. Был депутатом Курской областной думы, первым заместителем ее председателя. С 5 октября 2017 года - депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту, член партии "Единая Россия".