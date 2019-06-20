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РИА Новости

В Сбербанке рассказали, какие цели могут выбрать хакеры в ближайшем будущем

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться целью номер один для хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению кибербезопасности большое внимание, а клиенты малых и средних кредитных организаций по-прежнему испытывают большие проблемы от кибермошенничества, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы хорошо понимаем, что финансовые организации и вчера, и сегодня, и, уверен, в ближайшем будущем будут целью номер один для киберпреступников. Понятно, что киберпреступников интересуют в основном деньги", - сказал он, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
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Кузнецов отметил, что крупные компании и кредитные организации, а также платежные системы уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности.
"Но есть и другие примеры: до сих пор в мире ходят карты с магнитной лентой, до сих пор в некоторых странах отсутствуют стандарты и правила, до сих пор клиенты некоторых, в основном, маленьких и средних кредитных организаций испытывают большие проблемы от кибермошенничества", - подчеркнул зампред правления Сбербанка.
В январе Кузнецов говорил, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь в 2022 году 8-10 триллионов долларов. При этом, по его ожиданиям, российская экономика только в 2019 году может потерять из-за хакерских атак примерно 1,6-1,8 триллиона рублей.
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