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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций, заявил, что Россия ни с кем не ругалась и желания такого у Москвы нет.
В ходе прямой линии Путин прокомментировал высказывание о том, что некоторые россияне связывают трудности в экономике с санкциями и на этом фоне звучат призывы "со всеми помириться".
"Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться", - сказал президент.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
10533028
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияВ мире
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