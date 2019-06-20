Путин прокомментировал призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций, заявил, что Россия ни с кем не ругалась и желания такого у Москвы нет.
В ходе прямой линии Путин прокомментировал высказывание о том, что некоторые россияне связывают трудности в экономике с санкциями и на этом фоне звучат призывы "со всеми помириться".
"Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться", - сказал президент.
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Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"