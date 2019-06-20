"Русское молоко" считает обвинения в адрес Бойко-Великого необоснованными

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвинения в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого являются необоснованными, бизнесмен не совершал вменяемого ему преступления и не признает себя виновным, сообщил РИА Новости представитель агрохолдинга "Русское молоко".

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный Экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Бойко-Великий задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения.

"Обвинения необоснованны, Василий Вадимович вменяемого ему преступления не совершал, виновным себя не признает. Между Василием Бойко-Великим и (бывшим совладельцем банка - ред.) Владимиром Шеиным был заключен договор займа, впоследствии заем был полностью погашен, о чем имеется нотариально заверенная расписка", - сообщили в агрохолдинге.

В компании подчеркнули, что ни Бойко-Великий, ни кто-либо из руководства компаний холдинга "Вашъ Финансовый Попечитель" не имели отношения к управлению банком и его операционной деятельности. "Его семья также с банком никак не связана", - добавили в "Русском молоке".

"Мы считаем данное дело заказным, связанным с деятельностью Василия Бойко-Великого в качестве патриотически настроенного православного предпринимателя, поскольку в последние годы Василий Бойко-Великий был сосредоточен именно на общественной и историко-литературной деятельности", - заявили в агрохолдинге.