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РИА Новости

"Русское молоко" считает обвинения в адрес Бойко-Великого необоснованными

Вчера, 13:23
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвинения в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого являются необоснованными, бизнесмен не совершал вменяемого ему преступления и не признает себя виновным, сообщил РИА Новости представитель агрохолдинга "Русское молоко".
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный Экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Бойко-Великий задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения.
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"Обвинения необоснованны, Василий Вадимович вменяемого ему преступления не совершал, виновным себя не признает. Между Василием Бойко-Великим и (бывшим совладельцем банка - ред.) Владимиром Шеиным был заключен договор займа, впоследствии заем был полностью погашен, о чем имеется нотариально заверенная расписка", - сообщили в агрохолдинге.
В компании подчеркнули, что ни Бойко-Великий, ни кто-либо из руководства компаний холдинга "Вашъ Финансовый Попечитель" не имели отношения к управлению банком и его операционной деятельности. "Его семья также с банком никак не связана", - добавили в "Русском молоке".
"Мы считаем данное дело заказным, связанным с деятельностью Василия Бойко-Великого в качестве патриотически настроенного православного предпринимателя, поскольку в последние годы Василий Бойко-Великий был сосредоточен именно на общественной и историко-литературной деятельности", - заявили в агрохолдинге.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых "органических" продуктов.
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