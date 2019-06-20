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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Гаврилов: участники Ассамблеи православия от РФ покинули парламент Грузии

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские парламентарии, участники Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), покидают парламент Грузии в связи с захватом здания парламента радикалами, заявил в четверг один из делегатов МАП, глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
"Мы покидаем здание под охраной", - сказал Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба комитета.
В сообщении уточняется, что "здание парламента захвачено радикалами".
По словам Гаврилова, накануне приезда российских парламентариев была распространена "фейковая" новость с обвинениями его в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье. В свою очередь сам Гаврилов опроверг все обвинения в его адрес, отметив, что он никогда не участвовал в каких-то военных конфликтах. "Россию и Грузию объединяют братские православные узы", - подчеркнул он.
Вместе с тем парламентарий считает, что сейчас "все переговоры России и Грузии по различным гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва". "Сейчас участники делегации соберутся для обсуждения того, каким образом продолжать заседание Межпарламентской ассамблеи православия", - добавил Гаврилов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов
Вчера, 13:18
Глава делегации РФ в Грузии Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой
Утренняя сессия Генассамблеи МАП началась в четверг в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. На месте находится полиция.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Протесты в ГрузиирелигияРелигия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловГрузияВ мире
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