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РИА Новости

Глава делегации РФ в Грузии Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ в Грузии глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что местные радикалы во время экстремистской акции в местном парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
Утренняя сессия Генассамблеи МАП началась в четверг в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. На месте находится полиция. Позже радикалы захватили здание парламента.
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"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать... Это, я так понял, из партии (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили, но я не знаю этих людей. Это была очень некрасивая и порочащая репутацию парламента история в зале с захватом президиума", - сказал Гаврилов по телефону.
Он уточнил, что радикалы требовали его выдачи из-за якобы участия в конфликте в Абхазии. Однако, подчеркнул парламентарий, ни в каких вооруженных конфликтах он никогда не участвовал, а всегда занимался гуманитарной деятельностью - помогал христианам в Косово и Сирии.
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