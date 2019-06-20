Глава делегации РФ в Грузии Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ в Грузии глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что местные радикалы во время экстремистской акции в местном парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Утренняя сессия Генассамблеи МАП началась в четверг в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. На месте находится полиция. Позже радикалы захватили здание парламента.

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать... Это, я так понял, из партии (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили, но я не знаю этих людей. Это была очень некрасивая и порочащая репутацию парламента история в зале с захватом президиума", - сказал Гаврилов по телефону.