Скворцова сообщила о работе с регионами по проблеме с льготными лекарствами

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минздрав РФ работает с 17 регионами, сократившими мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, мониторинг системы выделения льготных лекарств показал, что в ряде регионов есть проблемы с организацией и логистикой, рассказала глава министерства Вероника Скворцова во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в РФ активно развивается структура амбулаторно-поликлинической помощи. С 2014 года видно оживление амбулаторной помощи на селе и в городских населенных пунктах.

"Инфраструктура на селе на 22% лучше сейчас обеспечена. Мы каждый год строим от 300 до 500 ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт - ред.) и в этом году будет построено не менее 350 ФАПов, будут обновлены и амбулаторно-поликлинические отделения сейчас существенно лучше представлены", - сказала Скворцова.

Она также отметила, что есть 17 регионов, которые несколько сократили мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. По словам Скворцовой, министерство работает напрямую с министерствами и губернаторами этих регионов.

Говоря о детских поликлиниках, Скворцова рассказала, что число детских участковых педиатров за последние четыре года увеличилось более чем на две тысячи человек, коэффициент совместительства снизился и составляет только 1,1.

"У нас существенно увеличился объем финансового обеспечения льготных лекарств из федерального бюджета. Сейчас это уже 156 миллиардов рублей. Эти деньги первым траншем пришли 7 января в регионы и полностью были доведены до 7 февраля", - добавила Скворцова.