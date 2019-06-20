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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Скворцова сообщила о работе с регионами по проблеме с льготными лекарствами

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минздрав РФ работает с 17 регионами, сократившими мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, мониторинг системы выделения льготных лекарств показал, что в ряде регионов есть проблемы с организацией и логистикой, рассказала глава министерства Вероника Скворцова во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, в РФ активно развивается структура амбулаторно-поликлинической помощи. С 2014 года видно оживление амбулаторной помощи на селе и в городских населенных пунктах.
"Инфраструктура на селе на 22% лучше сейчас обеспечена. Мы каждый год строим от 300 до 500 ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт - ред.) и в этом году будет построено не менее 350 ФАПов, будут обновлены и амбулаторно-поликлинические отделения сейчас существенно лучше представлены", - сказала Скворцова.
Она также отметила, что есть 17 регионов, которые несколько сократили мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. По словам Скворцовой, министерство работает напрямую с министерствами и губернаторами этих регионов.
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
Говоря о детских поликлиниках, Скворцова рассказала, что число детских участковых педиатров за последние четыре года увеличилось более чем на две тысячи человек, коэффициент совместительства снизился и составляет только 1,1.
"У нас существенно увеличился объем финансового обеспечения льготных лекарств из федерального бюджета. Сейчас это уже 156 миллиардов рублей. Эти деньги первым траншем пришли 7 января в регионы и полностью были доведены до 7 февраля", - добавила Скворцова.
По ее словам, министерство проводило мониторинг ситуации во всех регионах и выявило ряд регионов, где есть серьезные организационные и логистические недоработки. "Это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, и кроме того, неумение управлять товарными запасами. Как правило, это регионы, где нет цифровой системы льготного лекарственного обеспечения", - рассказала Скворцова.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
18 июня, 11:56
Бастрыкин поручил проверить выдачу льготных лекарств в Великом Новгороде
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