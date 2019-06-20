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Губернаторские гранты получили двадцать студентов и аспирантов Подмосковья

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовый Дом правительства Московской области
Новый Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Победителями в конкурсе на предоставление научных грантов губернатора Московской области стали двадцать студентов и аспирантов, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
"Гранты предоставляются сроком на год для проведения исследований по важным направлениям развития науки в Московской области. Всего в этом году на конкурс поступили 36 работ, экспертная комиссия выбрала лучшие", - цитирует пресс-служба слова первого зампредседателя правительства Подмосковья – регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, что сумма грантов составит для дестяи студентов - 50 тысяч рублей, а для десяти аспирантов - по 135 тысяч рублей. Победителями 2019 года стали студенты из МГОУ, университета "Дубна", Орехово-Зуевского университета, а также аспиранты из МГОУ, Дубны, МФТИ и Российской таможенной академии.
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